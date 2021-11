Waarom vleeseters vegetariërs vaak irritant vinden

Een bitterbal op een feestje. Dat hoort erbij, toch? Sinds een paar jaar is dat echter minder logisch. 850.000 Nederlanders zijn inmiddels vegetariër. Dat aantal is al een jaar of wat stabiel, maar een stuk meer dan ruim tien jaar jaar geleden toen het er nog zo’n 200.000 minder waren. Dit grote aantal vegetariërs is ontzettend positief, vinden sommigen. ,,Worden we niet allemaal vegetariër, dan zal de wereld vergaan’’, kopte Trouw enkele jaren geleden. Aan de Nationale Week zonder Vlees meldden zich dit jaar meer dan 22.000 mensen aan, maar veel meer mensen zetten een of meer keer per week geen vlees of vis meer op tafel.



Uit vele rapporten is de afgelopen tijd duidelijk geworden hoe slecht vleesconsumptie voor het milieu is. Zo staat een kilo rundvlees volgens de NOS gelijk aan 180 kilometer autorijden. Het inperken van de vleesindustrie zorgt voor vermindering van CO 2 -uitstoot en daarnaast ook voor afname van land- en watergebruik. Die vegetariërs zijn lekker bezig dus, niet alleen voor de dieren ook voor onze toekomst.