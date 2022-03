Waarom voelt de schil van een appel na een paar dagen zo vettig aan?

Koken & EtenDe ene appel voelt vettiger aan dan de andere. En na een paar dagen in de fruitmand voelt de schil vaak nóg vettiger aan. Hoe kan dat en zegt die vettigheid iets over hoe lekker of gezond een appel is?

De vettige schil kan geen kwaad, zegt bio-ingenieur Bart Nicolai. Meestal gaat het om een natuurlijk waslaagje. ,,Die voegt de natuur toe om ervoor te zorgen dat de vrucht niet te snel vocht verliest en dus sappiger blijft. Heeft een appel geen waslaagje? Dan verrimpelt die sneller.”

Niet alleen appels hebben zo'n beschermlaagje, alle fruitsoorten hebben het. En de laag zit op alle bovengrondse plantendelen, zegt de hoogleraar aan de KU Leuven. ,,Ook op bladeren aan bomen.” Wortels hebben zo'n laag juist niet omdat wortels zoveel mogelijk vocht moeten kunnen opnemen.

Niet altijd natuurlijk

De waslaag is niet altijd natuurlijk. In het buitenland worden volgens Nicolai soms artificiële waslagen gebruikt. ,,Dat verschil zie je dan ook wanneer je binnenlandse en buitenlandse appels naast elkaar legt in de supermarkt. Die artificiële laagjes doen appels blinken als een spiegel.”

Quote Zowel de natuurlij­ke als de kunstmati­ge waslagen zijn veilig om op te eten Bart Nicolai, bio-ingenieur

Of een laagje nu natuurlijk of kunstmatig is, proef je het verschil? ,,Helemaal niet”, zegt Nicolai. ,,Zowel de natuurlijke als de kunstmatige waslagen zijn veilig om op te eten. In de waslaag kunnen wel nog restjes zitten van antischimmelmiddelen die worden gebruikt tijdens het kweekproces in de boomgaarden.” Maar in Nederland en België worden alle groenten en fruit regelmatig gecontroleerd. ,,Het gebeurt maar zelden dat de maximale waarden worden overschreden.”

Wassen of schillen?

Elke appel heeft zijn eigenheid, ook als het op die waslaagjes aankomt. Alle appelsoorten hebben een waslaag, maar de ene appel wordt bij het bewaren vettiger dan de andere. De Jonagold is een vettige appel. ,,Die kunnen wel negen tot tien maanden in een koelcel worden bewaard , wat best lang is.”

Wat is beter: wassen of schillen? Volgens de hoogleraar maakt het niet uit. ,,De appelschil wassen heeft geen zin, want de waslaag stoot water af. Dat is net de reden waarom ze op de vrucht zit. Schillen zou ik ook niet aanraden, omdat je de vitaminen en antioxidanten die in de schil zitten dan niet mee opeet. Die zijn goed voor je gezondheid, het zou zonde zijn om die weg te doen.

Niet in de fruitschaal

Wrijven met doek is de makkelijkste manier om het waslaagje weg te krijgen. ,,Zo voelt de appel minder vettig aan en verwijder je meteen ook eventuele antischimmelmiddelen.” Wie liever geen vettige appel wil, kan zijn appels beter niet in de fruitschaal bewaren. ,,Bewaar je appels altijd in de koelkast.”

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.