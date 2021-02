Wakker Dier: zuivellobby liegt - ondanks waarschuwing - nog steeds op websites

De hete sauzen van broers Freek en Stan zijn ‘hot’ in heel Europa: ‘We krijgen zelfs dankbetui­gin­gen’

13:45 Een misverstand wil Freek Raijmakers (31) graag uit de wereld helpen. Bij hete saus draait het niét alleen om hitte. ,,Smaak is uiteindelijk belangrijker dan pittigheid.” Raijmakers kan het weten: Samen met broer Stan bedient hij vanuit Asten liefhebbers van hete saus in heel Europa op hun wenken. Webshop Heatsupply begon als een gok van twee broers, maar is serious business.