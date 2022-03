Wanneer begint het aspergeseizoen weer?

Het aspergeseizoen komt eraan. We kunnen bijna weer genieten van ‘het witte goud’. De asperge is een van de laatste echte Nederlandse seizoensgroenten. Al zijn ze het hele jaar door in pot te verkrijgen, verse asperges zijn toch het lekkerst. Wanneer het seizoen precies ingaat, lees je hieronder.

Wanneer begint het aspergeseizoen in 2022?

Traditioneel loopt het aspergeseizoen van eind april tot de feestdag Sint Jan, op 24 juni. De dag waarop het seizoen precies begint, is afhankelijk van het weer en de temperatuur in februari en maart. Tegenwoordig groeien asperges ook in kassen, waardoor de witte stengels al vanaf begin februari geteeld kunnen worden en je ze dus ook al eerder in de winkel kunt vinden.

Waarom zijn er geen asperges meer na 24 juni?

Op 24 juni valt de feestdag Sint Jan, vlak na de langste dag van het jaar. Na deze dag wordt het aantal zonuren op een dag weer minder en worden de dagen dus korter. Dat is niet in het voordeel van de aspergeplant. Na het oogsten van de asperges hebben de planten een tijdje rust nodig om boven de grond te groeien en daarmee weer op sterkte te komen. Dit gaat langzamer dan in de voorgaande maanden, omdat de planten minder zonlicht krijgen. Als telers de plant dus na 24 juni met rust laten en stoppen met het steken, is de kans op een succesvolle oogst een jaar later veel groter. Doe je dit niet, dan heeft de plant in het volgende jaar niet voldoende reserves opgebouwd. Dat deze dag tegelijk valt met het feest van Sint Jan heeft verder niets met de katholieke kerk te maken, het maakt de einddatum van het seizoen alleen makkelijker te onthouden.

Eet je wel graag asperges maar weet je niet goed hoe je ze moet bereiden? In dit artikel lees je alles wat je moet weten van het witte goud. Of als je de traditionele bereiding, met beenham, gesmolten boter, ei en aardappelen een beetje zat bent, dan kun je in dit artikel meer recepten met asperges vinden.



