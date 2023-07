Wat doet die kop koffie ‘s ochtends eigenlijk echt met ons?

Met andere woorden: de psychische ervaring van koffiedrinken zorgt ervoor dat je productiever, doelgerichter en alerter aan het werk kan gaan, niet alleen de cafeïne, want de groep die cafeïne in supplementvorm kreeg, had dit niet. ,,Met name de toename van de connectiviteit in het frontale executieve netwerk, mogelijk verantwoordelijk voor het effect van koffie op de alertheid en het probleemoplossend vermogen, lijkt niet alleen veroorzaakt te zijn door de cafeïne, maar tevens door andere substanties in de koffie”, voegt professor Cras daaraan toe.



Placebo-effecten zoals deze zijn wijdverspreid. ,,Mensen hebben structuur nodig om aan hun dag te beginnen, het zetten van koffie hoort daar zeker bij", vervolgt professor Cras. Hij vergelijkt het met sporters die energiegels nemen. ,,Cafeïne heeft bewezen in heel beperkte mate sportprestaties te verbeteren. Evengoed zal die gel, wanneer je je moe begint te voelen en er een inneemt, een placebo-effect hebben.”