Wat Eten We Eten: Geroosterde bloemkool met gehaktballen in uienjus

Wat Eten We Vandaag: Boerenkool-broccoli­soep met gekarameli­seer­de ui

6 oktober Boerenkool, deze Hollandse groente is ideaal voor in een maaltijdsoep en valt perfect te combineren met broccoli en gekarameliseerde zoete ui. Heerlijk, hartig en goed vullend; deze soep is een echte topper op koude dagen.