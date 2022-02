Wat Eten We Vandaag: Aardappel- knolselderijstamppot met paddenstoelen

Wat Eten We Vandaag: Thaise gele curry met kippendij­fi­let

Het woord ‘curry’ betekent ‘gekruide saus’. Oorspronkelijk is het een dunne soepachtige saus. In Thailand is curry op basis van kokosmelk en water. Om het makkelijk te maken bereiden wij deze curry in één pan. Dat scheelt afwas.

14 februari