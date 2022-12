Wat Eten We Vandaag: Aardappelgratin met hamblokjes en koolraap

Koken & Eten Dit is het belang van lekker beeld als je een gerecht kookt uit een boek of van Instagram

Wie uren in de keuken staat, hoopt waarschijnlijk niet alleen op een lekker gerecht maar ook op respect en waardering voor de kookkunsten. En in een tijdperk waarin social media volstaan met foto’s van eten dat doet watertanden, is vragen om applaus makkelijker dan ooit. Maar hoe belangrijk is die ‘applausfactor’?

