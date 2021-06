Wat Eten We Vandaag: Bloemkoolkibbeling met aardappelpartjes

Koken & eten Chlorofyl ineens heel populair door TikTok: hoe gezond is dat groene spul?

21 mei Een paar weken geleden had niemand ervan gehoord, ondertussen is het in sommige winkels uitverkocht: chlorofyl. Dat is een felgroen biologisch pigment dat je als druppels aan een drank kunt toevoegen of kan innemen als supplement. Het zou wonderen doen voor je huid en zelfs zweetgeur kunnen verminderen. Hoeveel is daarvan waar?