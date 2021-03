Wat Eten We Vandaag: Breekbrood met mozzarella en zongedroogde tomaten

Jezelf inkopen op een boerderij en wekelijks een tas vers voedsel krijgen: in Utrecht kan het binnenkort

11 maart Eerlijke groente, vers fruit, biologisch vlees. Dat is de beoogde opbrengst van Herenboeren Utrecht Zuid, een coöperatief agrarisch bedrijf dat wil starten. Zo’n tweehonderd gezinnen kopen zich voor 2000 euro in en bepalen mede de koers van deze gemengde boerderij. En voor 40 euro maandelijks per persoon krijgen de leden elke week een tas met voedsel.