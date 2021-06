Wat Eten We Vandaag: Camembert kaasfondue

Koken en Eten Je kind lust niets? Zeven geruststel­len­de adviezen van diëtiste en ervarings­des­kun­dig Vicky

25 juni Aan veel gezinstafels is het elke avond weer een strijd: eet het kind zijn of haar bordje leeg of niet. Die frustraties zijn helemaal niet nodig, zegt de Vlaamse diëtiste Vicky De Beule. Als je de juiste handvatten hebt wordt het vanzelf weer gezellig aan tafel, vertelt ze in haar nieuwe boek Ik lust dat niet.