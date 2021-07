Wat Eten We Vandaag: Cola kipspiezen met barbecuesaus

Veiling van exquise Bourgogne-wij­nen brengt 6 miljoen euro op

20 juni Een veiling van exquise wijnen uit de Bourgogne heeft zondag in Genève meer dan 6 miljoen euro opgeleverd. Vooral enkele partijen van de beroemde Franse wijnmaker Henri Jayer, in 2006 overleden op 84-jarige leeftijd, waren in trek bij de liefhebbers.