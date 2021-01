Wat Eten We Vandaag: Cookies & cream trifle

Knapperige cookie kruimels vergezeld door romige, luchtige laagjes en een cookie crème. Klinkt goed, toch? Het leuke is dat de trifle geserveerd in glaasjes erg feestelijk en indrukwekkend eruit ziet, maar supersimpel is om te maken. Weinig werk, groots resultaat! Je moet deze romige trifle absoluut een keer hebben geprobeerd.