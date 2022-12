Wat Eten We Vandaag: Dahl met spinazie

Koken & Eten Geen kerstdiner in restaurant gereser­veerd? Op deze locaties kun je vaak nog wel terecht

Het klinkt als een eeuwigheid geleden, maar vorig jaar rond deze tijd zaten we in een lockdown (en twee jaar geleden ook). Dus we zijn al sinds 2019 niet meer uit eten geweest met de feestdagen. Hoog tijd om in te checken bij de eigenaren van restaurants en bars en te vragen wat dit jaar gaat brengen. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer zet kersttrends op een rij.

16 december