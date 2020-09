Wat Eten We Vandaag: Dorade in zoutkorst met zoete aardappel

Kandidaten Liegebeest van het jaar bekend: ‘Dierenleed verpakt in mooie praatjes’

10 september Met de jaarlijkse actie wil de dierenwelzijnsorganisatie de aandacht vestigen op misleiding en leugenachtige claims over dierenwelzijn. ,,Sommige bedrijven zijn meesters in het verhullen van dierenleed met mooie praatjes,” stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is genomineerd wegens een tv-spotje met als boodschap 'Nederland draait op zuivel'. Maar de melkveehouderij levert ‘de grootste bijdrage aan de stikstofcrisis’, meent de dierenwelzijnsorganisatie.