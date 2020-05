Wat Eten We Vandaag: Foccacia met vijgen, geitenkaas en parmaham

In deze Europese landen mogen terrassen, cafés en restau­rants binnenkort weer open

30 april Overal in Europa, behalve in Zweden, bleven restaurants en cafés de afgelopen tijd gesloten. Verschillende landen kijken intussen al voorzichtig vooruit en komen met een plan voor een exitstrategie. In eigen land is er voorlopig nog geen officiële datum bekend voor de heropening van de horeca, maar in deze landen wel.