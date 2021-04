Wat Eten We Vandaag: Frisse salade met makreel en sinaasappelvinaigrette

VIDEO Jordi (26), maker van de beste bonbon van ons land: 'Ik wil ze gaan verkopen vanuit huis’

8 april Jordi van Eden uit Dordrecht is de winnaar van de Beste Bonbon van Nederland 2021. De vakjury loofde zijn bonbon vooral vanwege het rijke smaakpalet. ,,Ik dacht: ik meld me gewoon aan. Dat ik uitgekozen zou worden had ik niet verwacht.’’