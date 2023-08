Wat Eten We Vandaag: Garnalenpakketjes van de barbecue

Wat doet die kop koffie ’s ochtends eigenlijk echt met ons?

De meeste koffiedrinkers zoeken heil in hun vertrouwde kop koffie ‘s ochtends, om vermoeidheid weg te nemen én beter te kunnen presteren op het werk. Maar kunnen we ons écht beter concentreren door die kop cafeïne en voelen we ons daardoor beter? Of beelden we ons dat in? Neuroloog Patrick Cras legt uit wat die koffie precies met je doet.