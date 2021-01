Wat Eten We Vandaag: Gebakken scholfilet met pittige honing-citroensaus

De Pollepel thuis Zo’n krokante Pekingeend van Chung, die wil je wel thuis op een opgewarmd flensje

7 januari Het nieuwe jaar biedt hoop, ook voor de horeca. Maar voorlopig mogen restaurants nog altijd geen gasten ontvangen. Bij restaurant Chung gaan ze in 2021 vol goede moed door met afhalen en bezorgen. Voor de Pollepel Thuis bestellen we er een ‘Pekingeend-menu’, met crunchy eendenhuid in zijdezachte flensjes.