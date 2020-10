Wat Eten We Vandaag: Gele paprikasoep met knapperige tofucroutons

Wat Eten We Vandaag: Provençaal­se ratatouil­le met kruidige aardappel­tjes

17 oktober Provençaalse ratatouille is een heerlijk en traditioneel gerecht uit de Franse keuken. Deze groentestoof is het ideale gerecht om je restjes groente in te verwerken. Wij kiezen hier voor de klassieke combinatie van courgette, aubergine en paprika en serveren de ratatouille met makreel en aardappelpartjes.