Wat Eten We Vandaag: Gevulde zoete aardappel met quinoa en tahinidressing

Overnames bezorgen Just Eat Takeaway bijna half miljard verlies

18 augustus Just Eat Takeaway heeft in de afgelopen zes maanden een verlies van bijna een half miljard euro geleden door de overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub en investeringen in de eerder overgenomen Britse rivaal Just Eat, en dat terwijl mensen meer bestellen dan ooit. Vertilt het bedrijf zich aan de overnames?