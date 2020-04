Wat Eten We Vandaag: Gewokte garnalen met chili-knoflooksaus

Koken & eten Verbeteren knoflook en bessen je weerstand? Dit is waar/niet waar over immuniteit

14 april Een goed werkend afweersysteem beschermt je tegen virussen, bacteriën en andere schadelijke indringers. Het is dus geen wonder dat we in deze COVID-19-tijden om de oren worden geslagen met tips om onze immuniteit te versterken. Maar kan je je weerstand écht verbeteren door je eetpatroon aan te passen? Een voedingsdeskundige vertelt hoe het zit.