Wat Eten We Vandaag: Gnocchi met makreel en bietensaus

Koken & eten Ellen teelt intens smakende tomaten: Ik houd van ze, omdat ze zoveel aandacht vragen

11:00 Wat oogsten en eten we deze zomer? We gaan langs boeren en kwekers, kijken wat er van het land komt en vragen een chef hoe we dat lekker kunnen bereiden. Deze week de bijzondere tomaten van stadsboerin Ellen Willems.