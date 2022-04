Wat Eten We Vandaag: Groentepannenkoeken

Wat Eten We Vandaag: Strapatsa­da - Grieks eierge­recht met tomaat en feta

Strapatsada is een traditioneel Grieks eiergerecht met tomaten en feta. De combinatie van frisse kruiden en zoute feta geeft een mediterrane touch aan het gerecht. In Griekenland wordt het gerecht de hele dag door en zelfs koud geserveerd. Lekker als ontbijt, lunch of lichte maaltijd.

24 maart