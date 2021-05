Wat Eten We Vandaag: Hawaï kipburger met ananassalsa

Wat Eten We Vandaag: Aubergine­schnit­zel met pastinaak­pu­ree en gepofte tomaatjes

10 april Aubergines hebben een heerlijke vlezige textuur en zijn daarom ideaal als vleesvervanger. In dit gerecht maken we krokante schnitzels van deze donker paars gekleurde groente. Heerlijk in combinatie met gepofte tomaatjes en een puree van pastinaak en knoflook.