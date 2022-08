Wat Eten We Vandaag: Kip madras met sperziebonen en knoflookrijst

Wat Eten We Vandaag: Biefstuk in pittige marinade

Het geheim van een lekker stukje vlees is een goede marinade én rust - zodat alle smaken in het vlees trekken. De marinade in dit recept is kruidig en leent zich uitstekend voor verschillende vleessoorten. De mosterd maakt de marinade wat scherp van smaak en de gerookte paprikapoeder zorgt voor een pittige en rokerige smaak.

13 augustus