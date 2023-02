Wat Eten We Vandaag: Klassieke hummus

Wat Eten We Vandaag: Kip tandoori traybake

Gemakkelijk en snel iets op tafel toveren? Ga dan voor een traybake. Je snijdt al je favoriete ingrediënten, legt het geheel op een bakplaat en schuift deze zo de oven in. Vanavond: een kip tandoori traybake. Kip tandoori is een traditioneel Indiaas gerecht, waarbij de kip wordt gemarineerd in yoghurt en diverse kruiden.

23 januari