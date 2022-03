Wat Eten We Vandaag: Kruidige orzo met lamskoteletten

Wat Eten We Vandaag: Paddenstoe­len frittata met boerenkool en pancetta

Frittata is een Italiaanse goedgevulde omelet. In Italië verwerken ze restjes groenten, pasta en vlees in een frittata. Deze frittata maken we lekker winters door boerenkool (Italiaans ‘cavolo nero’) en paddenstoelen toe te voegen. Eet de frittata met knapperig brood of een frisse groene salade.

18 februari