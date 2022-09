Wat Eten We Vandaag: Luikse wafels met frambozen, witte chocolade en slagroom

Wat Eten We Vandaag: Duo penotti gevouwen pannenkoe­ken met framboos en pistache­noot­jes

Ooit van een TikTok wrap gehoord? Oftewel de wrap die viral ging, onder meer vanwege de handige vouwtechniek. Dezelfde methodiek passen we toe bij de bereiding van deze pannenkoeken. We delen de pannenkoek in vieren, beleggen ieder deel met een smakelijk ingrediënt en vouwen de hoekjes omhoog.

