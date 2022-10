Wat Eten We Vandaag: Madeleines met pure chocolade

Wat Eten We Vandaag: Hartig belegde croissants met pesto

Een croissant mag niet ontbreken bij het ontbijt of bij de brunch. Ham en kaas is een gouden combinatie, maar met de toevoeging van wat extra ingrediënten wordt deze nog lekkerder. Onze hartige croissants maken we met ham, kaas, pesto, sla en tomaat.

7 oktober