Wat Eten We Vandaag: Magdalena’s caseras

Wat Eten We Vandaag: Rabarber en sinaasap­pel kruimelmuf­fins

Warme en frisse smaken voeren de boventoon in deze muffins. Als er wat kruimeltjes overblijven kun je deze prima bewaren in de koelkast om er wat anders mee te maken. Wat dacht je van kruimels door de yoghurt, over gebak of serveren bij je fruit?