Wat Eten We Vandaag: Mexicaanse rijst

Wat Eten We Vandaag: Kapucijner­scho­tel met tuinbonen en quinoa

Een lekker vegetarisch, voedzaam gerecht? Wij hebben het voor je gevonden. De kapucijners spelen de hoofdrol in dit recept. Kapucijners zijn peulvruchten uit de erwtenfamilie en bevatten ontzettend veel voedingsvezels waardoor het een geschikte vervanger is voor vlees. In de zomerperiode kun je kapucijners ook vers verkrijgen, maar voor dit recept gebruiken we voorgekookte kapucijners. Wel zo makkelijk.