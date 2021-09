Wat Eten We Vandaag: Mexicaanse soep met knapperige tortillareepjes

NVWA deed geen herinspec­tie bij vleeswaren­fa­bri­kant die houdbaar­heids­da­ta oprekte

2 september Vleeswarenfabrikant Offerman is een tijdlang niet of nauwelijks gecontroleerd door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). En dat terwijl het bedrijf al een paar keer was gewaarschuwd vanwege problemen met de voedselveiligheid. Onder meer door ‘andere prioriteitstelling’ heeft een herinspectie van het bedrijf ‘helaas niet plaatsgevonden', laat de NVWA weten na berichtgeving van RTL Nieuws.