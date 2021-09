Wat Eten We Vandaag: Nachoschotel met gehakt en zoete aardappel

Wat Eten We Vandaag: Kipsaté in romige tandoori marinade

14 augustus Voor deze kipsaté van de barbecue maken wij een verrassende marinade met yoghurt en tandoori saus. Door de kip te marineren in yoghurt wordt deze supermals door de zuren in de yoghurt. Tip: gebruik kippendijen in plaats van kipfilet voor de saté; kippendijen blijven namelijk malser.