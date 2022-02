Wat Eten We Vandaag: Ovenschotel patatas bravas met chorizo

Roos werd veganist (en ze is lang niet de enige): ‘Zeker in Randstad makkelijk om plantaar­dig te eten’

In de supermarkt, in restaurants, in je favoriete koffiezaak: veganistische producten, gerechten en lekkernijen winnen terrein. Hoe ingewikkeld is zo'n plantaardige levensstijl? ,,Sommige mensen denken echt dat je alleen gras eet.’’

15 februari