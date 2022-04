Wat Eten We Vandaag: Paaskrans

Koken & Eten Mythes ontkracht: kippensoep geneest verkoud­heid niet, maar dit doet het wel

Wanneer je verkouden of grieperig bent, zijn alle middeltjes waardoor je je beter voelt welkom. Kippensoep bijvoorbeeld: daarvan wordt vaak gezegd dat het helpt om dat intense hoesten of snotteren tegen te gaan, maar is dat ook echt zo?

