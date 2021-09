Wat Eten We Vandaag: Pastasalade met parmaham en gegrilde avocado

gouden pollepel Waar 400 jaar geleden de boeven op water en droog brood zaten, geniet je nu van wijn en forse tonijn­steak

25 september Deze week in de rubriek Gouden Pollepel restaurant ’t Oude Raadhuys. In een open gevangenis liggen wijnflessen te wachten op consumptie. De vegetarische keuzes staan onder de kop Plantsoenendienst op de menukaart. Terwijl De Climax voorbij vaart, beleven we een culinair hoogtepunt.