Wat Eten We Vandaag: Pastitsio met vleessaus en romige bechamelsaus

Wat Eten We Vandaag: Or­zo-risotto met zalm en doperwten

Orzo is officieel een pastasoort, maar heeft de vorm van een rijstkorrel en kun je daarom ook perfect bereiden als risotto. Hoe je een perfecte risotto klaarmaakt? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Je kunt het vocht scheutje voor scheutje toevoegen of zoals bij deze orzo risotto met zalm en doperwten: alles in één keer.

23 maart