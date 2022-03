Wat Eten We Vandaag: Pindakaaskoekjes met chocolatechips

Video Argentijn­se wijnoogst: de ceo is elk jaar nerveus

De adrenaline giert door de wijngaarden, er wordt druk geoogst. Dit is hét moment van het jaar voor Sven Piederiet, de ceo van Salentein. Op pad door Valle de Uco in de Argentijnse provincie Mendoza. ,,De grond is hartstikke genereus.”

10 maart