Wat Eten We Vandaag: Rabarber en sinaasappel kruimelmuffins

Wat Eten We Vandaag: Saoto soep

Deze soep vindt zijn oorsprong in Suriname en is sterk verwant met de Indonesische Soto Ajam. De soep is door Javaanse migranten die naar Suriname trokken meegenomen en aangepast naar de lokale beschikbare ingrediënten. Je kunt de bouillon serveren met alle ingrediënten erin, maar het leukste is om dit in losse bakjes op tafel te zetten. Zo kan iedereen zijn soep ‘aankleden’ naar eigen smaak.