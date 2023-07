Wat Eten We Vandaag: Risotto verde

Wat Eten We Vandaag: Pittige zalmtaco’s met mango en rode kool

Hoewel je bij tortillawraps vaak denkt aan de Mexicaanse keuken, betekent het niet dat alle tortilla’s ook Mexicaans zijn. Zo zie je wraps regelmatig terugkomen in de Aziatische keuken. Het wordt vaak als streetfood gegeten in de vorm van taco’s, met name in landen als Vietnam en Thailand. Geïnspireerd op de Aziatische keuken hebben wij een heerlijk recept voor jou: pittige zalmtaco’s met frisse mango en rode kool.