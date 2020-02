Wat Eten We Vandaag: Romige soep met kipgehaktballen

Restaurant Awards: Alma in Oisterwijk is beste nieuwkomer, Librije voor zesde keer beste restaurant

21 februari In de zesde editie van de Restaurant Awards hebben 500 gerenommeerde chefs gestemd op de beste restaurants in Nederland in 12 categoriën. Opvallend zijn 2 restaurants in Brabant: Alma in Oisterwijk is pas sinds november vorig jaar open en nu al de Beste Nieuwkomer. Zarzo in Eindhoven is zowel het Beste Wijn- als het Beste Prijs/Kwaliteit restaurant. De Librije mag zich voor de zesde keer het Beste Restaurant van Nederland noemen.