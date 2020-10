Wat Eten We Vandaag: Rucolastamppot met Gruyère kaas

Koken & eten Jessica Simpson deelt haar geheim: zo raakte ze in enkele maanden 45 kilo kwijt

12 oktober Jessica Simpson (40) heeft op Instagram nieuwe foto's geplaatst, die tonen hoeveel ze is afgevallen. De actrice en zangeres levert al jaren een strijd tegen de kilo's en was de afgelopen maanden vastberadener dan ooit om eindelijk af te vallen. Omdat Simpson veel vragen krijgt over haar ‘geheim’, deelt ze nu haar methode.