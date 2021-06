Wat Eten We Vandaag: Salade caprese van gegrilde perziken

Koken en Eten De reviewfilm­pjes van Jan Roos (44) zijn razend populair op YouTube: ‘Stompzin­nig­heid scoort’

2 juni Iedere video die Jan Roos (44) op zijn YouTubekanaal Jan’s Reviews plaatst, is een ware hit. De voormalig verslaggever en ex-politicus bespreekt sinds een tijdje de meest uiteenlopende producten uit de supermarkt. Hij is superkritisch en dat leidt tot veel positieve reacties én 800.000 kijkers per maand. ,,Stompzinnigheid scoort tegenwoordig.”