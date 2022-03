Wat Eten We Vandaag: Scrambled ‘eggs’ van tofu

Wat Eten We Vandaag: Hartige babka met ham en kruiden

Babka, dat ook ‘Oma’ in het Pools betekent, is een Joods vlechtbrood dat oorspronkelijk uit Oost-Europa komt. Vaak wordt de babka met allerlei lekkere zoete smaken gemaakt zoals chocolade of kaneel, en deze hartige variant is ook een groot succes.

26 februari