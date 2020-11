Wat Eten We Vandaag: Shakshuka met chipolataworstjes

Video Zo maak je tomaten­saus als een Italiaanse chef-kok

12 november Hoe maak je een echt lekkere tomatensaus zoals ze die in het Zuiden van Italië maken? In deze aflevering van Koken als een pro legt Fabio Panissidi uit hoe hij dat doet. Een van zijn tips: gebruik in een gerecht óf ui óf knoflook: nooit allebei.