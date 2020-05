Wat Eten We Vandaag: Shakshuka

Koken & eten Tv-kok Yvette van Boven in lockdown in Ierland: ‘We deden eerst een beetje lacherig over mondkapjes’

13 mei Yvette van Boven zit in Ierland vast met man, hondje en een deel van haar familie. De lockdown is daar behoorlijk strikt. ,,Eerst deden we er lacherig over’’, zegt de tv-kok die net een nieuw kookboek uit heeft. ,,Maar ik neem het nu heel serieus. Ik vind het doodeng.’’