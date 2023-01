Wat Eten We Vandaag: Snertstamppot

Wat Eten We Vandaag: Wentelteef­jes van suiker­brood met pompoen­spread en mascarpone

Wentelteefjes maar dan net even anders, deze wentelteefjes zijn namelijk van suikerbrood. Dit recept is perfect voor een uitgebreide brunch. We dippen het suikerbrood in een mengsel van onder andere kaneel en kardemom voor een kruidige twist. Top de zoete wentelteefjes af met de pompoenspread en mascarpone.

