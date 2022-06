Wat Eten We Vandaag: Spanakopita

‘Ein-de-lijk’ een vegan festival in Tilburg

TILBURG - En dan strijkt er ‘ein-de-lijk’ een vegan festival in Tilburg neer. ,,We zijn er heel enthousiast over”, zegt Alexandra van Rijen, een van de deelnemers. Ze maakte in Tilburg furore met haar veganrestaurant De Groene Chef.

24 mei