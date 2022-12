Wat Eten We Vandaag: Speculoos-ijstaart met meringue aardbeienijs

Wat Eten We Vandaag: Gevlochten kerststol

Kerststol blijft een klassieker voor het ontbijt of de brunch. Doordat de stol gevlochten is, zitten er maar liefst drie lagen amandelspijs in de binnenkant. Dat is dus driedubbel genieten! Serveer ‘m met poedersuiker om het af te maken.

11 december